Ljubljana, 11. novembra - Bolniki z epilepsijo si želijo boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev, saj so čakalne dobe za predkirurško obravnavo dolge dobro leto dni, je v spletnem pogovoru STAkluba poudaril nevrolog epileptolog Marko Korošec. Hitrejša obravnava in možnost operacije v Sloveniji pa bi pomagala predvsem bolnikom, ki se soočajo z neučinkovitostjo zdravil.