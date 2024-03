Raziskava: Motnje živčnega sistema glavni vzrok zdravstvenih težav v svetu

Pariz, 15. marca - Motnje živčnega sistema, kot so možganska kap, migrena in demenca, so postale glavni vzrok zdravstvenih težav po vsem svetu in s tem prehitele srčno-žilne bolezni, kaže nova obsežna raziskava, ki je bila objavljena danes v reviji Lancet Neurology. Število primerov teh motenj se je glede na študijo v treh desetletjih povečalo za skoraj 60 odstotkov.