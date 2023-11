Z znanjem in osveščanjem nad stigmo epilepsije

Ljubljana, 7. novembra - Epilepsija je ena najpogostejših nevroloških bolezni, ki je še vedno po nepotrebnem stigmatizirana, zato je treba širiti znanje in osveščati o tej bolezni, so opozorili sogovorniki na današnjem spletnem pogovoru STAkluba. K boljši vključenosti bolnikov v družbo pa je pomembno predvsem redno jemanje zdravil in zdravo življenje, so poudarili.