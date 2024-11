Ministrica Vrečko na obisku na avstrijskem Koroškem

Celovec, 6. novembra - Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je na obisku na avstrijskem Koroškem srečala s predstavnikoma obeh kulturnih organizaciji slovenske manjšine - Krščanske kulturne zveze in Slovenske prosvetne zveze. Po srečanju je povedala, da so predvsem iskali možnosti, kako bi ministrstvo Slovencem na Koroškem pomagalo tako finančno kot sistemsko.

Kot je povedala ministrica, z obema organizacijama zelo dobro sodelujejo. Finančno podpirajo različne abonmaje, gostovanja. Izpostavila je dodatno skrb za slovenščino, saj je "jezik ena izmed osnovnih kulturnih prvin, ki ohranjajo narodno identiteto koroških Slovencev". Kot je še povedala, so našli dodatne možnosti, kako bi lahko kot resorno ministrstvo pomagali, da bosta slovenščina in kultura "še bolj živi in dolgoživi tudi na Koroškem", ter omenila možnost rezidenc, krepitev sodelovanja z Javnim skladom RS za kulturo (JSKD) ter neposrednega financiranja.

Ministrstvo za kulturo po njenih besedah financira projekte na področju profesionalne kulture, saj se zavedajo pomena zamejskih Slovencev ter enotnega kulturnega prostora, ki ga avstrijska Koroška tvori s Slovenijo. Za ljubiteljsko dejavnost skrbi JSKD. Spomnila je, da iz vrst zamejskih Slovencev prihaja mnogo izvrstnih pesnikov, pisateljev, slikarjev, gledališčnikov in drugih umetnikov, ki so priznani tako v Avstriji kot Sloveniji in širše, kar si želijo spodbujati.

Kot je še povedala ministrica, bi si želeli še bolj sistemsko krepiti profesionalno kulturo na Koroškem. Ustanove, kot je Slovensko stalno gledališče v Trstu, ki ga financirana ministrstvo, sicer na Koroškem ni, a po njenih besedah obstajajo možnosti, kako podpreti obstoječe dejavnosti.

Na vprašanje, ali lahko Slovenija finančno pomaga manjšinskim kulturnim organizacijam, društvom in domovom, ki se soočajo s posledicami podražitev, je ministrica pojasnila, da so sami že lani in tudi letos uskladili sredstva javnim zavodom in razpisom na področju kulture z inflacijo, podpirajo pa tudi zvezi, ki jima pomagajo financirati gostovanja matičnih slovenskih ustanov.

Na programu ministričinega obiska je bil med drugim še ogled Slovenske študijske knjižnice Celovec ter knjigarne Mohorjeve družbe v Celovcu in knjigarne Haček.