Vlada podprla deklaracijo o slovenski manjšini v Avstriji

Ljubljana, 6. maja - Vlada je danes na dopisni seji podprla predlog deklaracije o ohranitvi in krepitvi slovenske manjšine v Avstriji. Ugotavlja, da so cilji deklaracije skladni s prizadevanji slovenske narodne manjšine v Avstriji in s stališči, ki jih Slovenija zagovarja tako v dialogu z Avstrijo kot v multilateralnih forumih na temo narodnih manjšin.

Vlada pozdravlja pobudo državnega zbora ter podpira namen deklaracije, ki celovito naslavlja problematiko položaja in uresničevanja pravic slovenske narodne manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, so sporočili po seji vlade.

Deklaracija, ki jo bo državni zbor potrjeval v sredo na izredni seji, prihaja v simbolno pomembnem času ob obeleževanju 70. obletnice podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP) ter 80. obletnice konca druge svetovne vojne, so še dodali.

Predlog deklaracije med drugim pozdravlja vključitev zavez v korist narodnih manjšin v Avstriji v koalicijsko pogodbo nove avstrijske vlade ter priznava napredek v odnosu večine do slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem.

Ocenjuje pa, da napredka na določenih področjih ni mogoče pripisati sistemskemu pristopu zveznih in deželnih oblasti, in ugotavlja, da se določbe 7. člena ADP, ki ureja zaščito slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, ne izpolnjujejo v celoti.

Vlada je ob tem sporočila, da sistematično podpira Slovence na avstrijskem Koroškem in Štajerskem ter v okviru bilateralnih pogovorov dosledno opozarja na pomen spoštovanja pravic narodne manjšine. Ohranitev in krepitev slovenstva v skupnem kulturnem prostoru ostajata med ključnimi nalogami zunanje politike.

Deklaracijo sta pred tem danes soglasno podprla odbor DZ za zunanjo politiko in komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu. Pod predlog deklaracije je prvopodpisana predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, podpise pa so prispevali poslanci vseh poslanskih skupin DZ.