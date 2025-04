Ministrica Čalušić na avstrijskem Koroškem za podporo slovenskim kmetom

Ljubljana/Celovec, 11. aprila - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je danes srečala s predstavniki slovenske narodne manjšine v Avstriji. Sodelovanje z zamejskimi kmetijskimi organizacijami in slovensko skupnostjo na avstrijskem Koroškem je ključno pri ohranjanju slovenske identitete, jezika in kulturne dediščine, so ob tem sporočili z ministrstva.

Ministrica se je danes srečala z vodstvom Kmečke izobraževalne skupnosti, Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov ter Interesno skupnostjo selskih kmetov. Sestala se je še z namestnikom koroškega deželnega glavarja Martinom Gruberjem in na delovnem kosilu s predstavniki koroške kmetijsko-gozdarske zbornice.

S srečanji je spodbudila nadaljnje sodelovanje in izrazila podporo slovenskim kmetom ter povezovanje med regijami, ki pomembno prispeva k razvoju kmetijstva, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Med ključnimi področji za prihodnje sodelovanje je ministrica izpostavila vzpostavitev učinkovitih sistemov preventive in izkoreninjenja bolezni, kot sta afriška prašičja kuga ter trenutno najbolj aktualna slinavka in parkljevka, ter zagotavljanje prehranske varnosti.

Poudarila je, da Slovenija poleg finančnih spodbud za ohranjanje in razvoj kmetijstva pomembno prispeva tudi z ustreznimi zakonodajnimi rešitvami. Pri tem je med drugim omenila spremembe in dopolnitve zakona o divjadi in lovstvu.

Izrazila je tudi pripravljenost za nadaljnje pogovore o skupnih projektih, ki bodo prispevali k dolgoročnemu razvoju kmetijstva in podeželja na obeh straneh meje, pri čemer je poudarila predvsem izobraževanje in izmenjavo izkušenj mladih kmetov.