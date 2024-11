Republikanci osvojili večino v ameriškem senatu

Washington, 6. novembra - Na kongresnih volitvah v ZDA so si republikanci zagotovili večino v zgornjem domu senatu, ki so ga doslej s tesno večino nadzorovali demokrati. Zasedli so 51 sedežev od skupno 100, dva so odvzeli demokratom, na podlagi anket in dosedanjih izidov poroča ameriška tiskovna agencija AP.