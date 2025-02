Trumpova vlada odpušča in odpravlja ukrepe predhodnika Bidna

Washington, 2. februarja - Ameriško pravosodno ministrstvo je v petek odpustilo več zveznih tožilcev, ki so kazensko preganjali napadalce na ameriški kongres januarja 2021. Že prej je vlada Donalda Trumpa, ki odpravlja številne ukrepe demokratskega predhodnika, odpustila vse agente zveznega preiskovalnega urada FBI in tožilce, ki so sodelovali v preiskavah proti Trumpu.