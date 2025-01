Trump pomilostil napadalce na kongres in razglasil izredne razmere na južni meji

Washington, 21. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je ob vrnitvi v Belo hišo sinoči nadaljeval s podpisovanjem izvršnih ukazov in se zapletel v dolgo in prijazno kramljanje z novinarji. Med ukazi, ki jih je podpisal v neposrednem televizijskem prenosu je bila pomilostitev okrog 1500 obsojencev za napad na kongres in razglasitev izrednih razmer na južni meji.