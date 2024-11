Obalno-kraška in primorsko-notranjska regija začenjata skupni projekt zagotavljanja oskrbe s pitno vodo

Koper, 4. novembra - V okviru programskega sveta za zagotovitev oskrbe s pitno vodo so se zbrali župani 12 občin obalno-kraške in primorsko-notranjske regije. Potrdili so osnutek dokumenta, ki predvideva graditev novih vodnih omrežij in zmanjševanje izgub vode. Vrednost projekta je ocenjena na 118 milijonov evrov, končan bo predvidoma do konca leta 2029.