Za pridobitev 92 milijonov evrov za vodooskrbo slovenske Istre so vloge v pripravi

Ljubljana, 8. marca - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je danes predstavnikom istrskih in kraških občin ter vodovodnih podjetij predstavil usmeritve za pripravo vlog za evropska sredstva za srednjeročne ukrepe zagotavljanja oskrbe slovenske Istre z vodo. Marca lani je vlada za to namenila 92 milijonov evrov kohezijskih sredstev v perspektivi 2021-2027.