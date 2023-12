Na evropska sredstva za oskrbo z vodo v Istri bo verjetno treba počakati nekaj let

Koper, 6. decembra - Izvajanje ukrepov za zagotovitev oskrbe z vodo v slovenski Istri ne teče po načrtih in malo je upanja, da bi do leta 2027 lahko izkoristili razpoložljivih 92 milijonov evrov evropskih sredstev, je na srečanju z novinarji povedal koprski župan Aleš Bržan. Razloge vidi v preobremenjenosti in negotovosti na ministrstvu za naravne vire in prostor.