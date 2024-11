Golob: Vlaganje v znanost je edino zagotovilo za napredek družbe

Ljubljana, 28. novembra - V Cankarjevem domu so nocoj podelili 15 državnih nagrad za izjemne znanstvene in raziskovalne dosežke. Prejemnikom Zoisovih in Puhovih nagrad in priznanj ter ambasadorki znanosti je čestital tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je poudaril pomen vlaganja v znanost in razvoj za družbeni napredek.