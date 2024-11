V Cankarjevem domu bodo podelili državne nagrad za izjemne znanstvene in raziskovalne dosežke

Ljubljana, 28. novembra - Na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu bodo danes nagradili izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Podelili bodo Zoisove in Puhove nagrade, Zoisova in Puhova priznanja ter priznanje ambasadorka znanosti RS. Slavnostni govornik na slovesnosti bo predsednik vlade Robert Golob.