Zoisovi nagradi za življenjsko delo Željku Knezu in Ljubici Marjanovič Umek, Puhova Igorju Akrapoviču

Ljubljana, 14. oktobra - Prejemnika Zoisove nagrade za življenjsko delo sta inženir kemijske tehnologije Željko Knez in razvojna psihologinja Ljubica Marjanovič Umek, prejemnik Puhove nagrade za življenjsko delo pa Igor Akrapovič, lastnik podjetja Akrapovič, so danes sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.