Španske oblasti opozarjajo pred napačnimi informacijami glede poplav

Valencia, 30. oktobra - Lokalne oblasti v Španiji, ki so jo danes prizadele smrtonosne poplave, opozarjajo, da se na družbenih omrežjih širijo napačne informacije, ki jih morajo nato zanikati. Ob tem pozivajo, naj se ljudje informirajo prek uradnih kanalov in s tem izognejo morebitnim zavajajočim in lažnim informacijam, poroča britanski BBC.