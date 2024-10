Španijo prizadele hude poplave z več smrtnimi žrtvami

Valencia, 30. oktobra - Vzhodni in južni del Španije je v torek prizadelo močno neurje, ki je prineslo tudi poplave. Te so po današnjih navedbah lokalnih oblasti v avtonomni pokrajini Valencia terjale 13 smrtnih žrtev. Poleg Valencie je neurje prizadelo tudi med turisti priljubljeni regiji Andaluzija in Murcia, poročajo tuje tiskovne agencije.