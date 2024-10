V poplavah v španski regiji Valencia umrlo več deset ljudi

Valencia, 30. oktobra - Poplave v španski regiji Valencia so terjale najmanj 62 smrtnih žrtev, so danes sporočili reševalci. Vzhodni in južni del Španije je v torek prizadelo močno neurje, zaradi katerega s prizadetih območij poročajo o hudih poplavah. Več ljudi še vedno pogrešajo. Premier Pedro Sanchez je prizadetim zagotovil podporo.