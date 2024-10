Konec leta in v 2025 predvidenih za 91,5 milijona evrov razpisov na področju regionalnega razvoja

Ljubljana, 25. oktobra - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj samo in prek Slovenskega regionalno razvojnega sklada ter Slovenskega podjetniškega sklada konec tega leta in v 2025 načrtuje objavo javnih razpisov za 10 ukrepov v skupni vrednosti skoraj 91,5 milijona evrov. Od tega bo blizu 15,5 milijona evrov nepovratnih sredstev ter 76 milijonov evrov posojil.