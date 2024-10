Gorenjci na pogovoru s Hanom in Jevškom o razvoju regije, razpisih in zelenem prehodu

Kranj, 17. oktobra - Gorenjski župani in gospodarstveniki so se danes v Kranju srečali z ministroma za gospodarstvo, turizem in šport ter za kohezijo in regionalni razvoj Matjažem Hanom in Aleksandrom Jevškom. Na srečanju z naslovom Gorenjska ima potencial so izpostavili problematiko pomanjkanja kadrov in zelenega prehoda ter postavili vrsto vprašanj glede razpisov.