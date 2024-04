Objavljen razpis za sofinanciranje investicij na obmejnih problemskih območjih

Ljubljana, 5. aprila - Gospodarsko ministrstvo je objavilo javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih. Namen razpisa je povečali možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na obmejnih problemskih območjih, letos in prihodnje leto pa bo v ta namen na voljo skupno 400.000 evrov.