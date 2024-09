Fajon pred zasedanjem Varnostnega sveta ZN z izjavo o položaju žensk v Afganistanu

New York, 18. septembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na sedežu Združenih narodov v New Yorku pred začetkom zasedanja Varnostnega sveta ZN o Afganistanu prebrala skupno izjavo podpisnic skupnih zavez za načela žensk, miru in varnosti, ki obsoja politiko talibanskih oblasti do žensk v Afganistanu in zahteva odpravo diskriminacije.

"Ponovno izražamo globoko zaskrbljenost zaradi poslabšanja položaja žensk v Afganistanu. Talibani so od prevzema oblasti sprejeli številne ukrepe, ki so usmerjeni proti njim in močno omejujejo njihovo polno, enakopravno, smiselno in varno udeležbo na vseh področjih gospodarskega, kulturnega, družbenega, političnega in javnega življenja," je med drugim zapisano v izjavi.

Zunanja ministrica je ob tem povedala, da teče že več kot 1100 dni nenehnega zatiranja žensk v Afganistanu, ki je država pogodbenica različnih instrumentov o človekovih pravicah, zato mora med drugim spoštovati tudi Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk.

Skupna izjava več držav ponovno obsoja več kot 70 talibanskih odlokov, ki omejujejo uresničevanje pravic žensk in deklet, vključno s prepovedjo izobraževanja po šestem razredu ter zakonom o spodbujanju kreposti in preprečevanju pokvarjenosti. "Ti ukrepi talibanov so še ena ovira pri prizadevanjih za večje sodelovanje z mednarodno skupnostjo," je dejala Fajon.

Izjava talibane poziva k odpravi vseh ukrepov in politik za diskriminacijo žensk, države članice ZN pa, naj uporabi svoj vpliv in se pridružijo pozivu. Od generalnega sekretarja ZN bodo države pobudnice zahtevale, naj zagotovi razpravo o omejitvah za ženske v sodelovanju z vsemi afganistanskimi političnimi akterji, vključno s talibani.

Izjavi so se od članic Varnostnega sveta poleg Slovenije pridružile še Francija, Ekvador, Gvajana, Japonska, Malta, Južna Koreja, Sierra Leone, Švica, Velika Britanija in ZDA. Podobno izjavo so omenjene države podale že 6. septembra.