Trump in Harris povsem različna kandidata tako po slogu kot vsebinah

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 25. oktobra - Predsedniška kandidata v ZDA, demokratka Kamala Harris in republikanec Donald Trump, se ne razlikujeta le po spolu in barvi kože, temveč tudi po političnem slogu in vsebinah. Osnovna razlika med demokratko in republikancem pa je davčna politika - republikanec želi znižati davke predvsem premožnim, demokratka bi tem davke povišala.