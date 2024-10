Po portalu Fran luč sveta ugledala še Franja

Ljubljana, 16. oktobra - Ob mednarodnem dnevu slovarjev so v atriju ZRC pripravili prireditev, na kateri so med drugim obeležili 10 let portala Fran, predstavili pa so tudi nov portal Franja. Večjezični portal na domeni franja.eu omogoča iskanje dvojezičnih parov med 20 slovarji več jezikov, od angleškega do romunskega, na voljo pa je tudi latinsko-slovenski slovar.