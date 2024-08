ZRC SAZU ob deseti obletnici jezikovnega portala Fran išče otroke s tem imenom

Ljubljana, 13. avgusta - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU bo jeseni obeležil deset let, odkar je zagnal jezikovni portal Fran. Ob obletnici pripravljajo kratki film, za njegovo snemanje pa iščejo kar največ otrok s tem imenom, rojenih leta 2014 in pozneje. Prijave do 31. avgusta zbirajo na e-naslovu fran10@zrc-sazu.si.