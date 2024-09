Portal Fran bo danes praznoval z mladimi Frani

Ljubljana, 14. septembra - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU to jesen obeležuje deset let, odkar je zagnal jezikovni portal Fran. Ob jubileju so avgusta v javnost poslali povabilo otrokom z imenom Fran, rojenim po letu 2014. Odzvalo se jih na njihovo presenečenje več kot 50. Z njimi bodo danes praznovali v Atriju ZRC in posneli tudi kratek film.