Zdravniške organizacije: Razlogi za nedopustno dolge čakalne dobe tudi pomanjkanje zdravnikov in neustrezno financiranje

Ljubljana, 8. oktobra - Med vodilne vzroke za nedopustno dolge čakalne dobe v zdravstvu sodijo pomanjkanje zdravnikov, zlasti družinskih, organizacija zdravstvenega varstva in neustrezno financiranje zdravstvenih storitev, so na novinarski konferenci poudarili predstavniki treh zdravniških organizacij. Opozorili so tudi, da je cena nekaterih storitev postavljena prenizko.