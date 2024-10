Ob predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti tudi opozorila o posledicah za paciente

Ljubljana, 9. oktobra - Uveljavitev novele zakona o zdravstveni dejavnosti bi neposredno vplivala tako na bolnike kot tudi na vse zdravstvene delavce, so danes opozorili na novinarski konferenci na Zdravniški zbornici Slovenije. Posvarili so, da bi uzakonitev predlaganih sprememb, ki so trenutno v javni obravnavi, lahko zmanjšala dostopnost in podaljšala čakalne vrste.