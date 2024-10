Posvet o EPK: Ob projektu bi bile smiselne tudi dobre prometne povezave

Ljubljana, 7. oktobra - V državnem svetu so danes opravili posvet o prihajajoči Evropski prestolnici kulture (EPK), ki bo prihodnje leto povezala Novo Gorico in Gorico. Srečanje je združilo predstavnike obeh zavodov, ki pripravljata program, in gospodarstva ter župane, da bi se seznanili z dosedanjim potekom priprav in izpostavili tudi nekatere še nerešene izzive.