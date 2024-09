Novogoriški svetniki potrdili delo prvega polletja Zavoda GO! 2025

Nova Gorica, 13. septembra - Mestni svetniki so na četrtkovi seji soglasno potrdili poročilo o delu Zavoda GO! 2025 za prvo polletje letošnjega leta. Zavod se je pred kratkim znašel na udaru kritik zaradi domnevne nevključitve domačih glasbenih ustanov in ustvarjalcev v program Evropske prestolnice kulture (EPK). Delo v letu 2023 je predstavilo tudi združenje EZTS GO.