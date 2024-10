Podpisana pogodba za drugi del izgradnje zunanjega avditorija SNG Nova Gorica

Nova Gorica, 1. oktobra - Ministrica za kulturo Asta Vrečko in direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček sta danes podpisali pogodbo za drugi del izgradnje zunanjega avditorija SNG Nova Gorica v vrednosti dveh milijonov evrov. Drugi del gradnje naj bi se začel še ta mesec in naj bi bil končan predvidoma do poletja 2025.