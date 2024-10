Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja poudarek na odnosu do sebe

Ljubljana, 3. oktobra - Člani izobraževalnega projekta Kako si?, ki poteka pod okriljem Društva študentov psihologije Slovenije, že 17. leto zapored organizirajo različne dogodke ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra. Zvrstila se bodo predavanja, okrogle mize, delavnice in drugi dogodki, na temo odnosa do sebe, so sporočili organizatorji.