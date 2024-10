Letos manj škode zaradi napadov volkov in medvedov, a medletna nihanja normalna

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 12. oktobra - Podatki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) kažejo, da je ocenjena škoda zaradi napadov volkov in medvedov letos precej manjša kot prejšnja leta. Do konca septembra je znašala okoli 129.000 evrov, lani pa v celem letu skoraj 333.000 evrov. To je bilo sicer največ od leta 2020. Medletna nihanja so normalna, razlogov za to pa je več, pravijo v ZGS.