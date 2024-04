Ministrstvo za letos izdalo odločbo za odstrel 176 medvedov iz narave

Ljubljana, 24. aprila - Ministrstvo za naravne vire in prostor je pretekli teden izdalo odločbo za odvzem iz narave z odstrelom 176 medvedov na 178 loviščih. Kot poudarjajo na ministrstvu, so z odločitvijo sledili mnenju stroke. Lovišča za letošnji odvzem so na jugu Slovenije, kjer je bila dokazana večja gostota populacije medveda.