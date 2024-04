AAG in Anima obsojata odločbo za odstrel medvedov

Ljubljana, 29. aprila - Mednarodni okoljski center Alpe Adria Green (AAG) in Društvo za dobrobit živali Anima obsojata odločbo ministrstva za naravne vire in prostor, ki dovoljuje odstrel 176 medvedov iz narave. "Potrebujemo rešitve, ki bodo omogočile uravnavanje populacije medvedov brez kvotnega odstrela in turističnega lova na medvede," so zapisali.