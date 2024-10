Han za krepitev gospodarskega sodelovanja z zamejskimi Slovenci

"Zavedamo se, da nam zamejski Slovenci lahko pomagajo pri sklepanju novih poslov, predvsem v državah, v katerih tako ali tako odlično delujemo. Hrvaška, Madžarska, Italija in Avstrija so naš najožji trg, kjer moramo absolutno sodelovati, in kdo drug je najbolj primeren za to, da odpira vrata, kot Slovenci, ki živijo v drugih državah," je za STA danes povedal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Dodal je, da bo sodelovanje med zamejskimi Slovenci in Hrvaško tudi glavna tema pogovorov s hrvaškim ministrom za gospodarstvo Antejem Šušnjarom, s katerim se je danes srečal prvič.

Ministra sta na srečanju spregovorila tudi o aktualnih gospodarskih dogajanjih in možnostih za poglobitev gospodarskega sodelovanja. Po srečanju sta se odpravila na ogled družbe Elka v Zagrebu, ki je v lasti skupine Iskra in je ena največjih tovarn električnih kablov v tem delu Evrope.

Prva poslovna konferenca slovenske zamejske gospodarske koordinacije v organizaciji SLO CRO poslovnega kluba ter ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je bila namenjena krepitvi sodelovanja med slovenskimi in zamejskimi podjetji ter ustvarjanju novih poslovnih priložnosti zunaj meja Slovenije.

"SLO CRO poslovni klub slovenskih in hrvaških gospodarstvenikov je podpisnik ustanovne listine zamejske gospodarske koordinacije in v luči tega smo zdaj, po dveh letih, prišli do prve poslovne konference, ko predstavljamo cilje širši publiki, gospodarstvenikom, slovenski zamejski skupnosti pa tudi to, kaj bo na voljo na področju gospodarstva," je za STA danes pojasnil predsednik SLO CRO poslovnega kluba Saša Muminović.

Spomnil je, da je Hrvaška za Slovenijo pomemben zunanjetrgovinski partner in obratno, slovensko in hrvaško gospodarstvo pa sta tudi zelo komplementarna, zato je naslednji korak iskanje sinergij ter skupni nastopi na tretjih trgih. Pomembna točka je po njegovih besedah tudi gospodarsko sodelovanje v okviru celotne regije Alpe Adria, ki bo gospodarstvenikom pa tudi malim in srednjim podjetnikom odprlo nove možnosti.

Han in Muminović sta zbrane danes seznanila s cilji zamejske gospodarske koordinacije, ki je bila ustanovljena decembra 2022 v Lipici. Na konferenci so bile predstavljene tudi spodbude, ki jih načrtuje ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Kot je za STA pojasnil Han, gre za razpise, ki bodo namenjeni Slovencem v zamejstvu, s ciljem krepitve sodelovanja oz. podpore slovenskemu gospodarstvu zunaj slovenskih meja.

Štiriletni program (2025-2028) spodbujanja gospodarstva slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem, v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji je skupno vreden deset milijonov evrov, med ključnimi ukrepi pa bodo spodbude za gospodarske in turistične investicije ter financiranje zamejskih organizacij, ki bodo izvajale program.

Na današnji konferenci so bili med drugim prisotni predstavniki zamejskih gospodarskih organizacij iz Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške ter Zveza slovenskih društev na Hrvaškem. V panelni razpravi z naslovom Skupaj močnejši: Izgradnja trajnostnih gospodarskih mostov so predstavili poslovne priložnosti v zamejskih državah, dobre prakse in storitve, ki jih ponujajo svojim članom.