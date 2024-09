Han ob svetovnem dnevu turizma izpostavil njegovo vlogo pri krepitvi razumevanja med narodi

Ljubljana, 27. septembra - Turizem predstavlja eno najmočnejših orodij za krepitev medsebojnega razumevanja in povezovanja med narodi in kulturami, je v poslanici ob današnjem svetovnem dnevu turizma izpostavil minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Direktorica STO Maja Pak Olaj pa je poudarila, da slovenski turizem pričakuje še eno leto dobrih rezultatov.