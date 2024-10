Hrvaški minister: Slovenski lastniki nepremičnin na Hrvaškem bodo morali plačevati nepremičninski davek

Zagreb, 1. oktobra - Slovenija, Hrvaška in Avstrija se z izzivi v turizmu lahko uspešneje spopadajo skupaj, je danes v Zagrebu povedal gospodarski minister Matjaž Han. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je izrazil zadovoljstvo nad turistično sezono in potrdil, da bodo prihajajoči nepremičninski davek morali plačevati tudi slovenski lastniki nepremičnin.