Walz in Vance vljudno skozi soočenje podpredsedniških kandidatov ZDA

New York, 2. oktobra - Demokratski in republikanski podpredsedniški kandidat Tim Walz in JD Vance sta na televizijskem soočenju v torek vljudno in spoštljivo razpravljala o vročih političnih vprašanjih, čeprav brez omembe vojne v Ukrajini. Ostrino napadov sta prihranila za predsedniška kandidata Donalda Trumpa in Kamalo Harris.