Žbogar v Varnostnem svetu poudaril pomen ohranitve premirja v DR Kongo

New York, 30. septembra - Prekinitev ognja, ki ga je omogočila Angola, je pomemben korak naprej, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju v DR Kongo dejal veleposlanik Samuel Žbogar ter na Ruando in DR Kongo naslovil poziv, naj ga spoštujeta.

Varnostni svet je s položajem na terenu seznanila posebna predstavnica generalnega sekretarja ZN za DR Kongo Bintou Keita ter predstavnica nevladne organizacije Sklad za ženske iz Konga Therese Nzale-Kove, ki je predstavila položaj žensk s poudarkom na spolnem nasilju.

Na vzhodu DR Kongo že leta potekajo spopadi med vladnimi silami in različnimi oboroženimi skupinami, na čelu z M23, ki ima močno podporo sosednje Ruande in je v boje poslala več svojih vojakov. Gre predvsem za obvladovanje regije, bogate z naravnimi viri.

Žbogar je odločno obsodil nasilje oboroženih skupin, kot so M23, ADF in Codeco, zahteval, naj se razorožijo in umaknejo z zasedenih ozemelj v DR Kongo. Pozval je tudi k zaustavitvi zunanje podpore oboroženim skupinam in Ruando pozval, naj se umakne z zasedenih ozemelj v DR Kongo.

Obsodil je razširjeno spolno nasilje in spomnil, da je zaščita ljudi v taboriščih za begunce pomanjkljiva. "Vsi odgovorni za kršitve mednarodnih človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava morajo odgovarjati," je dejal in pohvalil delo lokalnih skupin, ki jih vodijo ženske, o čemer je govorila Nzale-Kove.

"Humanitarni položaj na vzhodu DR Konga ostaja zelo slab in ne smemo dovoliti, da to postane pozabljena kriza sredi drugih globalnih izzivov," je dejal Žbogar.

"Varnostni svet mora zagotoviti, da se bosta mirovna misija ZN Monusco in vlada DR Kongo redno in smiselno posvetovala z ženskimi organizacijami civilne družbe ter njihova priporočila vključila v vse načrte. Ženske morajo imeti svoj glas in o zaščiti žensk in otrok se ni mogoče pogajati," je med drugim dejala Nzale-Kove.

"Kljub določenemu napredku so izzivi še vedno veliki. V zadnjih nekaj mesecih je tekmovanje za izkoriščanje naravnih virov in trgovanje z njimi še bolj zaostrilo dinamiko konflikta v vzhodnem delu DR Kongo, ki ostaja prizadet tudi zaradi spolnega nasilja," pa je dejala Bintou Keita, ki vodi leta 1999 ustanovljeno misijo Monusco.