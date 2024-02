Varnostni svet ZN skrbijo napetosti med DR Kongo in Ruando

New York, 21. februarja - Varnostni svet ZN je v torek razpravljal o položaju v DR Kongo, kjer v zadnjem obdobju znova potekajo okrepljeni spopadi med državno vojsko in uporniki z ruandsko podporo. Slovenska predstavnica v najvišjem organu ZN je izrazila zaskrbljenost zaradi naraščanja napetosti med afriškima sosedama in pozvala k diplomatskim rešitvam.