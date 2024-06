Slovenija v Varnostnem svetu ZN opozorila na izzive na območju osrednje Afrike

New York, 10. junija - Območje osrednje Afrike si prizadeva za rast, gospodarski napredek in trajnostni razvoj, obenem pa se sooča z bistvenimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi izzivi, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN na to temo opozorila namestnica veleposlanika Ondina Blokar Drobič.