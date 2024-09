Olga Voglauer razočarana nad izidom volitev, a še vidi možnost za sodelovanje Zelenih v novi vladi

Dunaj, 30. septembra - Koroška Slovenka Olga Voglauer iz Zelenih, ki je bila v nedeljo znova izvoljena v avstrijski parlament, je danes izrazila razočaranje nad izidi volitev, na katerih so zmagali svobodnjaki, Zeleni pa so utrpeli poraz. Kljub temu poslanka še vidi možnost za sodelovanje Zelenih v novi vladajoči koaliciji.

Glede na začasne končne izide so svobodnjaki (FPÖ) prejeli 29,2 odstotka glasov. Gre za njihovo prvo zmago na parlamentarnih volitvah in obenem najboljši rezultat doslej. Po drugi strani je doslej vladajoča ljudska stranka (ÖVP) osvojila 26,5 odstotka glasov in zabeležila rekorden padec za skoraj 11 odstotnih točk, njihovi koalicijski partnerji Zeleni pa so pristali pri osmih odstotkih in svoj prehodni rezultat poslabšali za skoraj šest odstotnih točk.

Vzrok za slab volilni izid obeh koalicijskih strank poslanka Voglauer vidi v številnih krizah v zadnjih letih. "Krize zadnjih let so seveda pustile sledi tudi pri vseh vladajočih strankah in to smo začutili tudi Zeleni," je dejala za avstrijsko radiotelevizijo ORF in dodala, da je podoben pojav opaziti po vsej Evropi.

Avstrijo zdaj čakajo naporna in predvidoma dolgotrajna koalicijska pogajanja, saj ÖVP v vladi noče vodje FPÖ Herberta Kickla, ostale stranke pa nočejo biti v koaliciji s svobodnjaki. To po besedah Voglauer še odpira možnosti za sodelovanje Zelenih v novi vladajoči koaliciji. Tudi številni analitiki ocenjujejo, da bi Avstrija lahko dobila prvo tristrankarsko vlado, in sicer poleg ÖVP še socialdemokrati (SPÖ) ter Zeleni ali liberalni Neos.

Na avstrijskem Koroškem, od koder prihaja poslanka Voglauer, se je podpora Zelenim na tokratnih volitvah v primerjavi s prejšnjimi prepolovila. Prejeli so 4,7 odstotka glasov, kar je 4,8 odstotne točke manj kot na volitvah leta 2019.

Kot je pojasnila poslanka za ORF, so že deželnozborske volitve pokazale, da tematika zaščite podnebja ni vedno v osredju v javnosti. Priznala je tudi, da je bilo sodelovanje z ÖVP v prid slovenske skupnosti zadnjih letih težavno in da bi si tudi sama na tem področju želela večji napredek.

Zeleni bi po njenih besedah morali v prihodnje tematiko podnebnih sprememb še bolje umestiti v vsakdanje življenje, morali pa bi postati prepoznavni tudi kot zagovorniki enakovrednosti narodnih skupnosti.