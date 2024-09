Jaušovec: Če svobodnjaki ne bodo prišli na oblast, bodo njihovi volivci gotovo razočarani

Dunaj, 30. septembra - Skrajno desni svobodnjaki so na parlamentarnih volitvah v Avstriji dosegli zgodovinsko zmago. Če ne bodo v vladi, se bodo njihovi volivci počutili razočarane in prevarane, kar bi lahko vodilo v še večji uspeh skrajne desnice, je za STA ocenil komentator Večera Boris Jaušovec. Pričakuje sicer, da bodo v novi vladi ljudska stranka in socialdemokrati.