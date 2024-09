Koroški Slovenci si želijo vlade, ki bi podpirala ohranjanje slovenščine

Ljubljana/Celovec, 30. septembra - Zmaga svobodnjakov na parlamentarnih volitvah v Avstriji in njihov dober rezultat na avstrijskem Koroškem nista presenečenje, a v vladajoči koaliciji jih verjetno ne bo, so za STA ocenili predsedniki krovnih organizacij slovenske manjšine. Ob tem so izrazili željo, da bi jih nova vlada aktivno podpirala pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture.

"Prvo mesto svobodnjakov ni presenečenje, je pa seveda precejšnje razočaranje," je izpostavil predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) Valentin Inzko. Predsednika Zveze slovenskih organizacij (ZSO) in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Manuel Jug in Bernard Sadovnik v zmagi skrajno desne stranke vidita izraz frustracije volivcev nad dogajanjem v zadnjih letih.

Na deželni ravni so svobodnjaki najvišjo podporo, 38,7-odstotno, v nedeljo zabeležili prav na avstrijskem Koroškem, kjer so zmagali skoraj povsod razen v nekaj dvojezičnih občinah. To po mnenju vodij krovnih organizacij ni presenetljivo. "Da so na Koroškem svobodnjaki še močnejši kot v celi Avstriji, ne preseneča, to izvira še iz časa Jörga Haiderja, saj je Koroška tudi edina avstrijska dežela, kjer so svobodnjaki kdajkoli imeli deželnega glavarja," je izpostavil Jug.

Po volitvah je odprto vprašanje, kdo bo oblikoval prihodnjo vladajočo koalicijo. Tako Inzko kot Jug in Sadovnik kot najverjetnejšo možnost vidijo prvo koalicijo z več kot dvema strankama v zgodovini Avstrije, v kateri bi bili ljudska stranka, socialdemokrati ter še ena manjša stranka, Zeleni ali Neos. Medtem ko Sadovnik ne izključuje nobene možnosti, Inzko meni, da svobodnjaki ne bodo našli koalicijskega partnerja. "Pri polki pač potrebuješ dva in tega partnerja za svobodnjake ne vidim," je poudaril.

V krovnih organizacijah si želijo vlade, ki bi imela posluh za njihova prizadevanja in jih bo aktivno podpirala pri ohranjanju slovenskega jezika, kulture in društvenega delovanja. Predvsem na področju izobraževanja ter glede dvojezičnega sodstva je po oceni Juga in Inzka še veliko dela.

"V osnovi so vsa vprašanja znana in tudi obljube. Treba jih je samo pospešeno uresničiti, tudi tiste iz avstrijske državne pogodbe, ki je stopila v 70. leto," je opozoril Inzko. Po besedah Sadovnika pa je pomembno, da se bo nova avstrijska vlada bolj jasno opredelila za zaščito avstrijskih manjšin, sicer bodo manjšinski jeziki v naslednjih desetih letih izginili.

Vodje krovnih organizacij na avstrijskem Koroškem so veseli, da v parlamentu ostaja koroška Slovenka Olga Voglauer iz vrst Zelenih, in so prepričani, da se bo še naprej močno zavzemala za cilje slovenske narodne skupnosti in Koroške.