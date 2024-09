Delodajalci zadovoljni s podaljšanjem poenostavljenega zaposlovanja tujcev

Ljubljana, 27. septembra - Delodajalci so s podaljšanjem poenostavljenega zaposlovanja tujcev do konca leta zadovoljni. Gre za pravi korak, saj je interventni zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah prinesel določene pozitivne premike v praksi, so sporočile reprezentativne delodajalske organizacije.