Na odboru DZ zelena luč predlogu interventnega zakona o ukrepih na upravnih enotah

Ljubljana, 12. julija - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je podprl predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Sprejeli so tudi več dopolnil Svobode in SD. Predlogu so nasprotovali v SDS, saj menijo, da ne prinaša optimizacije in skrajšanja postopkov, ampak le prerazporeditev na druge upravne enote.