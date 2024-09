Vlada podaljšala ukrepe za poenostavljeno zaposlovanje tujcev do konca leta

Ljubljana, 26. septembra - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o podaljšanju ukrepov začasne ureditve na področju opravljanja dela tujih delavcev v Sloveniji, ki jih je poleti prinesel interventni zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, in sicer za tri mesece, do konca decembra, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).