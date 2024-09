Fajon: Varnostni svet mora enotno pozvati k prekinitvi sovražnosti v Libanonu

New York, 26. septembra - Varnostni svet Združenih narodov mora enotno pozvati k prekinitvi sovražnosti, je na izredni seji Varnostnega sveta ZN o položaju v Libanonu v sredo zvečer dejala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in pozvala k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Varnostni svet po zasedanju ukrepa ni sprejel.

S položajem na terenu je Varnostni svet seznanil generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je dejal, da je v Libanonu izbruhnil pekel, in navedel, da je zaradi spopadov območja na jugu Libanona zapustilo že 200.000 ljudi, s severa Izraela pa jih je odšlo 60.000.

"Ponedeljek je bil najbolj krvav dan za Libanon v tej generaciji," je dejal glede dneva, na katerega je bilo po navedbah libanonskih oblasti ubitih najmanj 558 ljudi. Izraelci nadaljujejo z napadi na Libanon in samo sredo je tam umrlo še več kot 70 ljudi. Guterres je pozdravil diplomatska prizadevanja in zatrdil, da si nihče ne more privoščiti, da Libanon postane nova Gaza.

Fajon je medtem poudarila, da več nasilja ne bo prineslo večje varnosti. "Terorizem pod krinko solidarnosti ali vojaške operacije pod pretvezo zaščite ne pomenijo večje varnosti. Pomenijo le trpljenje civilistov in odlaganje smiselnih diplomatskih rešitev. Potrebujemo mir," je dejala Fajon, ki je vodila zasedanje.

Spomnila je, da so o Libanonu razpravljali že prejšnji petek, in pozvala vse v dvorani, ki imajo vpliv na Izrael in Hezbolah, naj ga uporabijo. "Izrael mora ustaviti zračne napade in opustiti načrte za kopensko invazijo. Hezbolah mora prenehati z napadi," je dejala.

Pozvala je k zaščiti civilistov, vse strani pozvala, naj spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in izvajajo resolucijo Varnostnega sveta 1701 iz leta 2006, ter zatrdila, da je diplomacija edina pot naprej.

Francoski zunanji minister Jean Noel Barrot je dejal, da je zahteval sklic seje, ker so izraelski napadi povzročili preveč žrtev, Hezbolah pa nadaljuje napade na Izrael. Za vsako ceno je treba preprečiti vojno, po kateri si Libanon več ne bo opomogel, je dejal.

"Izkoristimo veliko prisotnost svetovnih voditeljev in vsilimo diplomatsko rešitev," je dejal. "Vojna ni neizogibna," je dejal in napovedal, da bo do konca tedna obiskal Bejrut.

K zaustavitvi spopadov in umirjanju razmer so potem pozivali vsi preostali govorniki in tako kot Fajon izražali podporo mirovni misiji ZN v Libanonu (Unifil).

Namestnik ameriške veleposlanice Robert Wood je zatrdil, da intenzivno sodelujejo z drugimi na predlogu, ki bo vodil v diplomatsko rešitev, in prosil, naj Varnostni svet v prihodnjih dneh to podpre.

"Širša vojna v regiji ni v nikogaršnjem interesu. Edina pot je diplomatska rešitev v skladu z resolucijo 1701," je dejal Wood in izrazil globoko zaskrbljenost ZDA zaradi smrti več sto civilistov v Libanonu.

Za poslabšanje položaja je okrivil Hezbolah, ki od 8. oktobra lani napada Izrael z orožjem iz Irana. Ponovil je, da ima Izrael pravico do samoobrambe, ampak dodal, da morajo vse strani spoštovati mednarodno humanitarno pravo.

Libanonski premier Nadžib Mikati je Varnostni svet pozval k takojšnjim odločnim ukrepom za zaščito Libanona pred izraelsko agresijo in se zahvalil Franciji, da je zahtevala sklic zasedanja, ter Sloveniji, da ga je sklicala.

Dejal je, da Izrael grobo krši suverenost Libanona, ubija civiliste in uničuje domove ter širi strah med prebivalstvom. Posvaril je, da lahko ta agresije postane tudi kopenska in potem potegne v vojno vso regijo.

Izraelski veleposlanik Danny Danon je zavrnil vse kritike, obtožil ZN in mednarodno skupnost pristranskosti ter zatrdil, da se le branijo pred napadi Hezbolaha, ki trdi, da je solidaren s Hamasom.

Omenil je 49 smrtnih žrtev med Izraelci in več sto ranjenih ter zatrdil, da napadajo le vojaške cilje Hezbolaha. "Ali bi katerakoli druga država postopala drugače, ko ji ubijajo državljane? Bodite pošteni. Nobena ne bi," je dejal.