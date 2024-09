Golob ob robu vrha za prihodnost ZN s predsednico ICRC in predsednikom MOK

New York, 22. septembra - Premier Robert Golob se je danes ob robu vrha za prihodnost ZN v New Yorku srečal s predsednico mednarodnega odbora Rdečega križa (ICRC) Mirjano Spoljarić Egger in predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomasom Bachom, so sporočili iz premierjevega kabineta.